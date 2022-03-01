Фигурантами уголовных дел стали глава Марковской объединенной территориальной общины и глава Миловской объединенной территориальной общины по факту государственной измены согласно части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

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Против глав ОТГ в Луганской области открыли уголовные производства

Правоохранители выяснили, что главы этих ОТГ нацелено совершили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

Главная причина – главы Объединенных территориальных общин решили избрать сторону страны-агрессора, а также в условиях военного положения в Украине помогали оккупантам реализовывать подрывную деятельность против государства Украина.