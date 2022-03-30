Наразі за низкою пов'язаних із цим бригадним генералом адрес провели обшуки. Про це стало відомо журналістам-розслідувачам одразу з двох незалежних один від одного джерел серед правоохоронців.

Напередодні ДБР розпочало розслідування через держзраду ексмера Ізюма та двох депутатів

Обшукали житло, яке було в центрі скандалу

За даними ЗМІ, Наумов 23 лютого покинув Україну в супроводі кількох людей. А ось його родина виїхала закордон трішки раніше.

Розслідування за статтею "Державна зрада" проводить ДБР. Фахівці цього відомства почали проводити обшуки в другій половині березня. Зокрема, обшукали квартиру в ЖК Alter Ego в центрі Києва, а також помешкання в селищі Гребінки неподалік від столиці.

Слід зауважити, що ця нерухомість записана на близьких колишнього співробітника СБУ. Проте вона й раніше потрапляла в поле зору ЗМІ, оскільки її вартість була неспіврозмірна із зарплатою, яка була в чоловіка.

Нерухомість досі під охороною спецслужби

Обшукані помешкання досі є під охороною СБУ. Журналісти-розслідувачі припустили, що це пов'язано з кримінальним провадженням від 2021 року. Тоді стало відомо про можливу підготовку замаху на вбивство Наумова.

У цій справі розслідували його колегу, тому було багато припущень про внутрішню боротьбу в спецслужбі. Проте слідчі ще працюють над цією справою, тому результати слідства щодо мотивів поки не оприлюднювали.

Прийшов до СБУ з новим головою Служби

Андрій Наумов почав працювати в СБУ у 2019 році. Це сталося невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Згодом цьому напряму дали статус Головного управління Внутрішньої безпеки, тому його начальник отримав більші повноваження.

А ось позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ він наприкінці липня 2021 року. Проте ті ж анонімні джерела повідомили, що Наумов не втратив свого впливу.

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