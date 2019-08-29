Іван Баканов може стати головою СБУ: Зеленський зробив перший крок

Іван Баканов має високі шанси найближчим часом очолити Службу безпеки України . Зокрема, Верховна Рада вже отримала проект постанови про його призначення на посаду голови СБУ. Ініціатором цього законопроекту виступив президент Володимир Зеленський.

Документ зареєстровано за номером 1021. Щоправда його текст наразі є відсутнім.

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Крім того, на сайті українського парламенту з'явився проект постанови про звільнення з посади голови СБУ Василя Грицака. Ініціатором законопроекту також виступив Зеленський. Документ отримав номер 1020

До цього моменту Баканов виконував обов’язки голови СБУ, допоки його попередник Василь Грицак був у відпустці. Водночас Баканов був першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління спецслужби.

Що відомо про Івана Баканова

Баканов – родом з Кривого Рогу і разом з українським президентом Володимиром Зеленським жив у одному під’їзді. Вони товаришують з дитинства

У 2013 році Баканов став керівником ТОВ "Квартал 95", а згодом – керівником ТОВ "Студія Квартал-95". На ім'я Івана Баканова зареєстровані компанії ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал-95". Їхній засновник і кінцевий бенефіціар – Green Family Ltd, зареєстрований на Кіпрі, в Нікосії. Там вказані два керівники – Оксана Лазаренко (дружина Баканова) і Марина Разомова-Георгіу.

Баканов був також главою передвиборного штабу Зеленського, коли той був кандидатом у президенти.

Деальніше з біографією Івана Баканова Ви можете ознайомитися за цим посиланням.