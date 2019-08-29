Грицака звільнили з посади голови СБУ

Василя Грицака звільнили з посади голови Служби безпеки України – таке рішення ухвалила Верховна Рада на своєму першому засіданні 29 серпня.

За звільнення Грицака проголосували 333 депутатів, проти був лише один.

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Про бажання звільнити Грицака з посади голови СБУ ще під час своєї інавгурації заявив Президент України Володимир Зеленський. Так, 30 травня він вніс до Ради відповідне подання, але 6 червня нардепи не підтримали пропозицію Зеленського про звільнення Грицака.

Що відомо про Василя Грицака?

Український військовий, генерал армії і тепер уже екс-керівник СБУ. На посаді глави спецслужби він перебував від липня 2015 року. Грицак також був керівником Антитерористичного центру при СБУ та членом РНБО. Має звання "Герой України".

Одна з найрезонансніших спецоперацій СБУ за головування Грицака – інсценування смерті журналіста Аркадія Бабченка. Під час неї силовики затримали завербованого російськими спецслужбами українця, який, окрім вбивства Бабченка, мав організувати теракти і вбивства 30 осіб.

У травні 2019 Грицак подав заяву на звільнення, але Рада цю заяву не схвалила. Після цього обов'язки голови СБУ почав виконувати Іван Баканов.