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      Грицака уволили с должности главы СБУ

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      Василий Грицак уволен с должности пглавы СБУ – Верховная Рада
      Грицака уволили с должности главы СБУ / Slovoidilo.ua

      Василия Грицака уволили с должности главы Службы безопасности Украины – такое решение приняла Верховная Рада на своем первом заседании 29 августа.

      За увольнение Грицака проголосовали 333 депутата, против был только один.

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      О желании уволить Грицака с должности главы СБУ еще во время своей инаугурации заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Так, 30 мая он внес в Раду соответствующее представление, но 6 июня нардепы не поддержали предложение Зеленского об увольнении Грицака.

      Что известно о Василии Грицаке?

      Украинский военный, генерал армии и теперь уже экс-руководитель СБУ. На посту главы спецслужбы он находился с июля 2015 года. Грицак также был руководителем Антитеррористического центра при СБУ и членом СНБО. Имеет звание "Герой Украины".

      Одна из самых резонансных спецопераций СБУ при председательстве Грицака – инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который, кроме убийства Бабченко, должен был организовать теракты и убийства 30 человек.

      В мае 2019 Грицак подал заявление на увольнение, но Рада это заявление не одобрила. После этого обязанности главы СБУ начал выполнять Иван Баканов.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики СБУ Василий Грицак
      Источник: 24 канал
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