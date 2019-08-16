НАБУ расследует деятельность главы СБУ Василия Грицака: детали

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство против Василия Грицака за искусственное создание доказательств и сознательное привлечение к ответственности невиновного человека.

Сначала НАБУ не хотели вести дело против Грицака, однако Соломенский райсуд города Киева обязал детективов начать расследование, передает "Интерфакс".

По теме: Глава СБУ Грицак и все его заместители подали в отставку

Досудебное расследование начато по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, его первым заместителем Павлом Демчиной и другими правоохранителями. Виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас подозрения никому не выдвигались. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и проверки.

Отметим, что в НАБУ по поводу возможной незаконной деятельности Грицака обратился адвокат Козак. Он пожаловался на злоупотребление служебным положением, получение правоохранителями взятки и внесение неправдивой информации в официальные документы.

Что известно о Василии Грицаке?

Василий Грицак – украинский военный и глава СБУ. На посту главы спецслужбы он находился с июля 2015 до мая 2019 года. Он является генералом армии Украины.

В 2017 году председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак публично обратился к руководителю Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александру Бортникову и обвинил российскую агентуру в организации терактов на территории Украины. Со слов Грицака, ФСБ перешла все возможные границы, нарушила даже те правила, которые действуют во время войны.

Одна из самых резонансных спецопераций СБУ при Грицаке – инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами гражданина Украины. Тот должен был организовать совершение терактов и убийства 30 человек.

В мае 2019 Василий Грицак подал заявление на увольнение, но Рада его не одобрила. Сейчас обязанности председателя Службы безопасности исполняет Иван Баканов.