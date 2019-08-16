17:41
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, 15 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      НАБУ расследует деятельность главы СБУ Василия Грицака: детали

      18 Читати новину українською
      Василий Грицак
      Василий Грицак / Днепроград

      Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство против Василия Грицака за искусственное создание доказательств и сознательное привлечение к ответственности невиновного человека.

      Сначала НАБУ не хотели вести дело против Грицака, однако Соломенский райсуд города Киева обязал детективов начать расследование, передает "Интерфакс".

      По теме: Глава СБУ Грицак и все его заместители подали в отставку

      Досудебное расследование начато по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, его первым заместителем Павлом Демчиной и другими правоохранителями. Виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

      Сейчас подозрения никому не выдвигались. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и проверки.

      Отметим, что в  НАБУ по поводу возможной незаконной деятельности Грицака обратился адвокат Козак. Он пожаловался на злоупотребление служебным положением, получение правоохранителями взятки и внесение неправдивой информации в официальные документы.

      Что известно о Василии Грицаке?

      Василий Грицак – украинский военный и глава СБУ. На посту главы спецслужбы он находился с июля 2015 до мая 2019 года. Он является генералом армии Украины.

      В 2017 году председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак публично обратился к руководителю Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александру Бортникову и обвинил российскую агентуру в организации терактов на территории Украины. Со слов Грицака, ФСБ перешла все возможные границы, нарушила даже те правила, которые действуют во время войны.

      Одна из самых резонансных спецопераций СБУ при Грицаке – инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами гражданина Украины. Тот должен был организовать совершение терактов и убийства 30 человек.

      В мае 2019 Василий Грицак подал заявление на увольнение, но Рада его не одобрила. Сейчас обязанности председателя Службы безопасности исполняет Иван Баканов.

      читайте о других расследованиях набу:
       
      •  
      blog_ava
      ФСБ России терроризирует украинцев в Азовском море: видео
      сегодня
      1010
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Коррупция СБУ Василий Грицак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сегодня , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 90
      Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности
      сегодня , 15:31 Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности
      100
      Зеленый тариф: что это такое
      сегодня , 14:00 Зеленый тариф: что это такое
      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      сегодня , 14:00 Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      Юрій Бутусов 1248
      Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      сегодня , 12:00 Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      Злой Одессит 956
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук