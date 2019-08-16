Выписывала премии сама себе: суд возобновил дело против Корчак

Экс-глава НАПК Наталья Корчак выписывала себе и другим членам агентства премии, которые в несколько раз превышают их зарплату. Соломенский райсуд города Киева обязал НАБУ расследовать это дело.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против Корчак. Детективы считали, что она действовала в рамках закона, говорится в судебном решении.

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Кто такая Наталья Корчак и за что она выписывала себе премии?

Наталья Корчак – экс-глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. "Прославилась" она тем, что каждый месяц выписывала себе и четырем другим членам агентства премии и надбавки, которые в разы превышали размер оклада.



Во время выступления Корчак в Верховной Раде нардепы начали засыпать ее вопросами о выписанных премиях. Она ответила, что деньги были выданы "за работу".

Заявитель пожаловался, что расследование НАБУ не базировалось на всестороннем и бесстрастном рассмотрении дела. В частности, он отмечает: бюро не провело ни одного обыска и не стремилось получить доступ к документам НАПК, имеющим непосредственное отношение к выплате премий.

По мнению суда, детективы действительно не учли всех обстоятельств и провели поверхностное расследование. Они отменили постановление НАБУ о закрытии уголовного производства в отношении Корчак и обязали продолжить следственные действия.

Наталью Корчак обвиняли в присвоении имущества в крупных размерах путем служебного злоупотребления. Ей грозило от 7 до 12 лет лишения свободы.

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