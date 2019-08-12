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      НАПК выявило недостоверности в декларации Смолия: в НБУ ответили на обвинения

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      НАПК заявило о недостоверных данных в декларации Смолия на более 18 миллионов гривен
      НАПК заявило о недостоверных данных в декларации Смолия на более 18 миллионов гривен / glavcom.ua

      НАПК, осуществив полную проверку деклараций, установило признаки декларирования недостоверных сведений председателем Национального банка Украины Яковом Смолием. По данным Нацагентства, глава Нацбанка указал недостоверные сведения про нежилые помещения, которой ему принадлежат, земельные участки и деньги, размещенные на банковских счетах.

      Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 18,3 миллиона гривен, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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      О выявленных признаках уголовных правонарушений сообщили в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию.

      В Национальном банке Украины сразу же отреагировали на обвинения в адрес главы НБУ. В пресс-службе банка сообщили, что Яков Смолий не получал от НАПК никакой информации о результатах проверки его деклараций.

      Кроме того, в Нацбанке заверили, что их глава готов продолжать сотрудничество с антикоррупционными органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию о проверке ими выводов НАПК.

      Что известно о Якове Смолие?Яков Смолий – украинский банкир, кандидат экономических наук, а с марта 2018 года председатель Национального банка Украины. До этого два года работал заместителем и первым заместителем председателя НБУ.

      Родился в 1961 году на Тернопольщине, а в 1983-м окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "Прикладная математика". До работы в НБУ в течение 1994-2014 годов работал на руководящих должностях в банках "Аваль" и "Престиж". В обоих был одним из акционеров.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция НАПК НБУ Яков Смолий
      Источник: 24 канал
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