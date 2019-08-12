НАЗК виявило недостовірності у декларації Смолія: в НБУ відповіли на звинувачення

НАЗК, здійснивши повну перевірку декларацій, встановило ознаки декларування недостовірних відомостей головою Національного банку України Якова Смолія. За даними Нацагентства, голова Нацбанку вказав недостовірні відомості нежитлові приміщення, якій йому належать, земельні ділянки та гроші, розміщені на банківських рахунках.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 18,3 мільйони гривень, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Національне антикорупційне бюро та Національну поліцію.

У Національному банку України одразу ж відреагували на звинувачення на адресу очільника НБУ. У прес-службі банку повідомили, що Яків Смолій не отримував від НАЗК жодної інформації про результати перевірки його декларацій.

Крім того, у Нацбанку запевнили, що їхній очільник готовий продовжувати співпрацю з антикорупційними органами та надавати коментарі і необхідну інформацію щодо перевірки ними висновків НАЗК.

Що відомо про Яківа Смолія?Яків Смолій – український банкір, кандидат економічних наук, а з березня 2018 року голова Національного банку України. До цього по два роки працював заступником та першим заступником голови НБУ.



Народився 1961 року на Тернопільщині, а у 1983-му закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Прикладна математика". До роботи в НБУ протягом 1994-2014 років працював на керівних посадах у банках "Аваль" та "Престиж". В обох був одним з акціонерів.