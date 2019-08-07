06:38
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      У Зеленського анонсували кардинальні зміни у НАЗК

      1002 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / 24 канал

      Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що НАЗК вже неможливо допомогти працювати ефективно, а тому на орган чекають кардинальні зміни.

      Таку думку Рябошапка висловив в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

      Варте уваги! В Офісі Президента відповіли, що чекає на САП та НАБУ

      Що плануєте робити з НАЗК?

      – НАЗК – це ключовий орган в антикорупції країні, однак, він став якимсь "хвостом", який тягнеться за іншою антикорупційною інфраструктурою.

      – Варіант один – тут неможливо якось допомогти йому працювати ефективно – це треба змінювати. Змінювати керівництво, посилювати апарат, оскільки там дуже великі кадрові втрати. Думаю, що ми це дуже швидко зможемо зробити.

      Яким ви бачите НАЗК?

      – Це локомотив антикорупційних реформ, інтелектуальний центр, який, насамперед, оцінює все, що відбувається в країні. Який може дати оцінку, де найбільші втрати від корупції і запропонувати швидкі рішення.

      – Це постійний моніторинг проблеми корупції в країні, якого ми сьогодні не бачимо.

      – Це центр, який забезпечує взаємодію між всіма елементами антикорупційної інфраструктури – між НАБУ, САП, агенствами щодо розшуку і менеджменту арештованих активів.

      Цікаво! НАБУ, САП, НАЗК і ДБР: чим займаються антикорупційні органи

      – Це запобігання та очищення служби через врегулювання конфлікту інтересів, через врегулювання проблем пов'язаних з незаконним лобіювання, очищення через видалення з публічної служби людей, які мають незаконні статки. Один з найважливіших блоків – це запобігання політичній корупції. Ми бачимо, що функція провалена і в принципі не реалізується.

      Що потрібно зробити, аби це запрацювало? 

      – Все залежить насамперед від політичної волі. Все йде від керівництва. Новий керівник має, по-перше, зміцнити кадровий потенціал, по-друге, зміцнити правильні пріоритети роботи органу.

      Орган не повинен ганятися, умовно кажучи, чи переслідувати вчителів, лікарів, керівників сільських рад, а займатися топ-корупцією, топ-чиновниками і топ-політиками.

      – Спершу треба визначити пріоритетів і далі визначити, як ефективно реалізовувати кожну з цих функцій. Якщо це антикорупційна політика, то мають бути поставлені чіткі завдання, яким чином здійснюється моніторинг, з ким, насамперед, має бути контакт, з тим, щоб з'ясовувати проблему і напрацьовувати рішення.

      Хто такий Руслан Рябошапка?Був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівництво.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського.

      Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

      Дивіться відео інтерв'ю з Русланом Рябошапкою:

      Що таке програма "Голобородько"?Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      blog_ava
      Хто буде прем'єр-міністром: Арахамія озвучив "шорт-лист" від "Слуги народу"
      сьогодні
      1065
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Слуга народу Володимир Зеленський Руслан Рябошапка НАЗК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      6 серпня , 23:20 "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      1206
      Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      6 серпня , 22:45 Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      2264
      Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      6 серпня , 22:01 Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 941
      Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      6 серпня , 22:00 Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      Антон Голобородько 1385
      Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      6 серпня , 20:00 Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      Анастасія Кримова 964
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук