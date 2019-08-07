У Зеленського анонсували кардинальні зміни у НАЗК

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що НАЗК вже неможливо допомогти працювати ефективно, а тому на орган чекають кардинальні зміни.

Таку думку Рябошапка висловив в інтерв'ю журналісту 24 каналу в програмі "Голобородько".

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Що плануєте робити з НАЗК?

– НАЗК – це ключовий орган в антикорупції країні, однак, він став якимсь "хвостом", який тягнеться за іншою антикорупційною інфраструктурою.

– Варіант один – тут неможливо якось допомогти йому працювати ефективно – це треба змінювати. Змінювати керівництво, посилювати апарат, оскільки там дуже великі кадрові втрати. Думаю, що ми це дуже швидко зможемо зробити.

Яким ви бачите НАЗК?

– Це локомотив антикорупційних реформ, інтелектуальний центр, який, насамперед, оцінює все, що відбувається в країні. Який може дати оцінку, де найбільші втрати від корупції і запропонувати швидкі рішення.

– Це постійний моніторинг проблеми корупції в країні, якого ми сьогодні не бачимо.

– Це центр, який забезпечує взаємодію між всіма елементами антикорупційної інфраструктури – між НАБУ, САП, агенствами щодо розшуку і менеджменту арештованих активів.

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– Це запобігання та очищення служби через врегулювання конфлікту інтересів, через врегулювання проблем пов'язаних з незаконним лобіювання, очищення через видалення з публічної служби людей, які мають незаконні статки. Один з найважливіших блоків – це запобігання політичній корупції. Ми бачимо, що функція провалена і в принципі не реалізується.

Що потрібно зробити, аби це запрацювало?

– Все залежить насамперед від політичної волі. Все йде від керівництва. Новий керівник має, по-перше, зміцнити кадровий потенціал, по-друге, зміцнити правильні пріоритети роботи органу.

Орган не повинен ганятися, умовно кажучи, чи переслідувати вчителів, лікарів, керівників сільських рад, а займатися топ-корупцією, топ-чиновниками і топ-політиками.

– Спершу треба визначити пріоритетів і далі визначити, як ефективно реалізовувати кожну з цих функцій. Якщо це антикорупційна політика, то мають бути поставлені чіткі завдання, яким чином здійснюється моніторинг, з ким, насамперед, має бути контакт, з тим, щоб з'ясовувати проблему і напрацьовувати рішення.

Хто такий Руслан Рябошапка?Був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівництво.



Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського.



Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

Дивіться відео інтерв'ю з Русланом Рябошапкою:

Що таке програма "Голобородько"?Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.