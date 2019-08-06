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      В Офісі Президента відповіли, що чекає на САП та НАБУ

      766 Читать новость на русском
      Що чекає на НАБУ та САП?
      Що чекає на НАБУ та САП? / Прес-служба АП

      В Офісі Президента Володимира Зеленського вважають, що нині НАБУ та САП показують ефективний результат у своїй роботі.

      Про це заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка розповів журналісту 24 каналу для програми "Голобородько".

      Варте уваги! Це необхідно зробити, – Рябошапка про важливі зміни у Нацполіції​

      За його словами, нині конфлікт, який був досить гострим між Артемом Ситником і Назаром Холодницьким, зараз згладжений, вони спілкуються і досить ефективно.

      Наскільки я знаю, комунікація є між ними і між установами, детективи спілкуються з прокурорами, багато справ готові до того, щоб бути переданими вже до суду,
      – сказав Рябошапка.

      Він розповів, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським обговорювалось питання звільнення голови САП Назарія Холодницького.

      Він запитав – чи ви зможете працювати? Якщо зможете – покажіть цей результат,
      – пригадав політик.

      Руслан Рябошапка вважає, що результат є, і якщо він буде такий й надалі, то зникає необхідність перезавантажувати ці інституції.

      Чому Назарія Холодницького можуть звільнити?У 2018 році в кабінеті Назарія Холодницького, а саме в акваріуму, знайшли "жучок" для прослуховування. Зробила це Генпрокуратура на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти голови САП.

      НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності.

      У січні 2019 року ГПУ закрила "акваріумну справу" через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення". Однак у березні посол США в Україні Марі Йованович сказала, що Холодницького треба звільнити задля цілісності антикорупційних інституцій.

      "Ми ж виходимо не з процесу, коли нам необхідно перезапустити, перезавантажити, перепризначити. Ми виходимо з того, чи ці органи можуть давати результат. Якщо є результат, то ми повинні допомогти і не заважати. Можливо більше – це просто не заважати", – наголосив заступник голови Офісу Президента.

      Рябошапка додав, що у НАБУ і САП залишилась найважливіша частина роботи. Йдеться про обвинувальні та оправдальні вироки, що вийдуть із Антикорупційного суду.

      "Ще важливо – це знайти заховані, вкрадені активи в країні і повернути їх. Можливо, я так би сфокусував пріоритети роботи НАБУ і САП – не посадити в тюрму чиновника, а знайти те, що було вкрадено, і повернути державі. Якщо з вересня почне працювати суд, то можливо десь до кінця року ми побачимо вже декілька десятків перших вироків", – пояснив політик.

      Дивіться відео інтерв'ю з Русланом Рябошапкою:

      Що таке програма "Голобородько"?Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Теги: Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Офіс Президента Руслан Рябошапка Корупція НАБУ САП Судді Артем Ситник Назар Холодницький
      Джерело: 24 канал
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