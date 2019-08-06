В офисе Президента ответили, что ждет САП и НАБУ

В Офисе Президента Владимира Зеленского считают, что сейчас НАБУ и САП показывают эффективный результат в своей работе.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка рассказал журналисту 24 канала для программы "Голобородько".

Достойно внимания! Это необходимо сделать, – Рябошапка о важных изменениях в Нацполиции​

По его словам, конфликт, который был достаточно острым между Артемом Сытником и Назаром Холодницким, сейчас сглажен, они общаются и довольно эффективно.

Насколько я знаю, связь есть между ними и между учреждениями, детективы общаются с прокурорами, много дел готовы к тому, чтобы быть передаными уже в суд,

– сказал Рябошапка.

Он рассказал, что во время встречи с Владимиром Зеленским обсуждался вопрос увольнения председателя САП Назария Холодницкого.

Он спросил – сможете ли вы работать? Если сможете – покажите этот результат,

– вспомнил политик.

Руслан Рябошапка считает, что результат есть, и если он будет такой и дальше, то исчезает необходимость перезагружать эти институты.

Почему Назария Холодницкого могут уволить?В 2018 году в кабинете Назария Холодницкого, а именно в аквариуме, нашли "жучок" для прослушивания. Сделала это Генпрокуратура по просьбе НАБУ, которое открыло производство в отношении председателя САП.



НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурантам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности.



В январе 2019 года ГПУ закрыла "аквариумное дело" из-за "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения". Однако в марте посол США в Украине Мари Йованович сказала, что Холодницкого надо уволить для целостности антикоррупционных институтов.



"Мы же исходим не из процесса, когда нам необходимо перезапустить, перезагрузить, переназначить. Мы исходим из того, какой эти органы могут давать результат. Если есть результат, то мы должны помочь и не мешать. Возможно больше – это просто не мешать", – подчеркнул заместитель главы канцелярии Президента.

Рябошапка добавил, что у НАБУ и САП осталась важнейшая часть работы. Речь идет об обвинительных и оправдательных приговорах, которые выйдут из Антикоррупционного суда.

"Еще важно – это найти спрятанные и украденные активы в стране и вернуть их. Возможно, я так бы сфокусировал приоритеты работы НАБУ и САП – не посадить в тюрьму чиновника, а найти то, что было украдено, и вернуть государству. Если с сентября начнет работать суд, то возможно где-то к концу года мы увидим уже несколько десятков первых приговоров", – пояснил политик.

Смотрите видео интервью с Русланом Рябошапкой:

Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте, в частности – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.