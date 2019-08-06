05:07
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      В офисе Президента ответили, что ждет САП и НАБУ

      371 Читати новину українською
      Что ждет НАБУ и САП?
      Что ждет НАБУ и САП? / Пресс-служба АП

      В Офисе Президента Владимира Зеленского считают, что сейчас НАБУ и САП показывают эффективный результат в своей работе.

      Об этом заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка рассказал журналисту 24 канала для программы "Голобородько".

      Достойно внимания! Это необходимо сделать, – Рябошапка о важных изменениях в Нацполиции​

      По его словам, конфликт, который был достаточно острым между Артемом Сытником и Назаром Холодницким, сейчас сглажен, они общаются и довольно эффективно.

      Насколько я знаю, связь есть между ними и между учреждениями, детективы общаются с прокурорами, много дел готовы к тому, чтобы быть передаными уже в суд,
      – сказал Рябошапка.

      Он рассказал, что во время встречи с Владимиром Зеленским обсуждался вопрос увольнения председателя САП Назария Холодницкого.

      Он спросил – сможете ли вы работать? Если сможете – покажите этот результат,
      – вспомнил политик.

      Руслан Рябошапка считает, что результат есть, и если он будет такой и дальше, то исчезает необходимость перезагружать эти институты.

      Почему Назария Холодницкого могут уволить?В 2018 году в кабинете Назария Холодницкого, а именно в аквариуме, нашли "жучок" для прослушивания. Сделала это Генпрокуратура по просьбе НАБУ, которое открыло производство в отношении председателя САП.

      НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурантам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности.

      В январе 2019 года ГПУ закрыла "аквариумное дело" из-за "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения". Однако в марте посол США в Украине Мари Йованович сказала, что Холодницкого надо уволить для целостности антикоррупционных институтов.
       

      "Мы же исходим не из процесса, когда нам необходимо перезапустить, перезагрузить, переназначить. Мы исходим из того, какой эти органы могут давать результат. Если есть результат, то мы должны помочь и не мешать. Возможно больше – это просто не мешать", – подчеркнул заместитель главы канцелярии Президента.

      Рябошапка добавил, что у НАБУ и САП осталась важнейшая часть работы. Речь идет об обвинительных и оправдательных приговорах, которые выйдут из Антикоррупционного суда.

      "Еще важно – это найти спрятанные и украденные активы в стране и вернуть их. Возможно, я так бы сфокусировал приоритеты работы НАБУ и САП – не посадить в тюрьму чиновника, а найти то, что было украдено, и вернуть государству. Если с сентября начнет работать суд, то возможно где-то к концу года мы увидим уже несколько десятков первых приговоров", – пояснил политик.

      Смотрите видео интервью с Русланом Рябошапкой:

       

      Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте, в частности – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

      blog_ava
      С обнаженной грудью и усами: Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новой эротической съемкой
      8 августа
      384
      Теги: Новости Украины Слуга народа Владимир Зеленский НАБУ Судьи Коррупция Офіс Президента САП Руслан Рябошапка Артем Сытник Назар Холодницкий
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      510
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 430
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 873
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук