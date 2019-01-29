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      ГПУ закрыла дело против Холодницкого

      37 Читати новину українською
      Назар Холодницкий
      Назар Холодницкий / 24 канал

      Генеральная прокуратура Украины закрыла так называемое "аквариумное дело" против главы САП Назара Холодницкого из-за "отсутствия события уголовного правонарушения" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

      ГПУ подозревала Холодницького в разглашении сведений досудебного расследования.

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      С чего все началось? В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушки. "Жучок" заложили в аквариум.

      Кто это сделал? Прослушку осуществляла ГПУ по просьбе НАБУ, которое открыло производство на Холодницкого. Скандал замяли, а глава Бюро Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий заявили, что не имеют друг к другу претензий.

      Для чего установили "жучок"? НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурнатам о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности. Речь шла о пяти делах: попытка взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; два эпизода, где может фигурировать депутат из "Народного фронта" Георгий Логвинский; дело относительно автомобиля экс-главы НАЗК Натальи Корчак и дело городского головы Одессы Геннадия Труханова.

      Что было дальше? Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Тот с должности уходить не желал. Поэтому почти с инициативой ходил на допросы в ГПУ. В конце концов комиссия объявила Холодницкому лишь выговор, и на должности он остался. И вот теперь закрыли и само уголовное производство.

      "Украинская правда" опубликовала документ, подтверждающий закрытие "аквариумного дела" против Холодницкого.


      ГПУ закрыла дело против Холодницкого

      Теги: Новости Украины ГПУ САП Назар Холодницкий
      Источник: 24 Канал
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