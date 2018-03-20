В кабинете Холодницкого нашли "жучок", – СМИ
В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудования для прослушивания. Оно было заложено в аквариум.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что установлено, что подложил это оборудование в кабинет Холодницкого якобы работник фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура пока не подтверждает эту информацию.
По словам собеседников издания, прослушка принадлежит Национальному антикоррупционному бюро.
Источник: 24 Канал
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