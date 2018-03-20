Глава САП Холодницкий может подать в отставку, – СМИ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий может подать в отставку со своего поста.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники САП.

По словам собеседника издания, пока Холодницкий обдумывает возможность написать заявление об отставке.

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"У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", – объяснил собеседник.

Напомним, в ноябре 2017 руководитель САП Назар Холодницкий попал в больницу из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачок давления. Врачи диагностировали у него хроническое переутомление с тахикардией.