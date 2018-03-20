Голова САП Холодницький може подати у відставку, – ЗМІ
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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький може подати у відставку зі своєї посади.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела САП.
За словами співрозмовника видання, наразі Холодницький обдумує можливість написати заяву про відставку.
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"У нього були проблеми з серцем, це був перший дзвіночок. А робота дуже нервова", – пояснив співрозмовник.
Нагадаємо, в листопаді 2017 року керівник САП Назар Холодницький потрапив до лікарні через різке збільшення рівня цукру в крові та стрибок тиску. Лікарі діагностували в нього хронічну перевтому з тахікардією.
Джерело: 24 Канал
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