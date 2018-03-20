У кабінеті Холодницького знайшли "жучок", – ЗМІ

У кабінеті Холодницького знайшли обладнання для прослуховування / Фото з вільних мереж

У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.