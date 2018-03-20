У кабінеті Холодницького знайшли "жучок", – ЗМІ
У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.
Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що встановлено, що підклав це обладнання до кабінету Холодницького нібито працівник фірми, яка займається обслуговуванням акваріумів.
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура наразі не підтверджує цю інформацію.
За словами співрозмовників видання, прослушка належить Національному антикорупційному бюро.
Джерело: 24 Канал
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