Луценко просит уволить Холодницкого
Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по рассмотрению вопроса о снятии Назара Холодницкого с должности генпрокурора и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом Юрий Луценко написал 30 марта в своем Facebook.
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В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) с подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков,
– написал Луценко.
Накануне Луценко подтвердил, что против Холодницкого ведется следствие.
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Напомним, информация о том, что председатель САП Назар Холодницкий может подать в отставку с занимаемой должности появилась еще 20 марта. Тогда СМИ сообщили, что в его кабинете обнаружили "жучки" и его якобы прослушивали ГПУ и НАБУ. Впоследствии сам Холодницкий подтвердил, что нашел в своем кабинете "жучок".
На должность председателя Специализированной Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий был назначен 30 ноября 2015 тогдашним генеральным прокурором Виктором Шокиным.
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