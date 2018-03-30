Луценко просит уволить Холодницкого

Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по рассмотрению вопроса о снятии Назара Холодницкого с должности генпрокурора и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом Юрий Луценко написал 30 марта в своем Facebook.

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В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) с подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков,

– написал Луценко.

Накануне Луценко подтвердил, что против Холодницкого ведется следствие.

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Напомним, информация о том, что председатель САП Назар Холодницкий может подать в отставку с занимаемой должности появилась еще 20 марта. Тогда СМИ сообщили, что в его кабинете обнаружили "жучки" и его якобы прослушивали ГПУ и НАБУ. Впоследствии сам Холодницкий подтвердил, что нашел в своем кабинете "жучок".

На должность председателя Специализированной Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий был назначен 30 ноября 2015 тогдашним генеральным прокурором Виктором Шокиным.