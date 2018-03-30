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Луценко просить звільнити Холодницького

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Юрій Луценко просить звільнити Назара Холодницького
Юрій Луценко просить звільнити Назара Холодницького / Фото із відкритих джерел

Генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за розглядом питання щодо зняття Назара Холодницького з посади генпрокурора та керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Про це Юрій Луценко написав 30 березня у своєму Facebook.

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У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) за підписами Генерального прокурора та директора Національного антикорупційного сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків,
– написав Луценко.

Напередодні Луценко підтвердив, що проти Холодницького ведеться слідство.

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Нагадаємо, інформація про те, що голова САП Назар Холодницький може подати у відставку із займаної посади з'явилась ще 20 березня. Тоді ЗМІ повідомили, що його кабінеті виявили "жучки" і його нібито прослуховували ГПУ та НАБУ. Згодом сам Холодницький підтвердив, що знайшов у своєму кабінеті "жучок".

На посаду голови Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури Назар Холодницький був призначений 30 листопада 2015 року тодішнім генеральним прокурором Віктором Шокіним.

Теги: Новини України Новини політики Назар Холодницький САП Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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