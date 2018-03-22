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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Не дочекаються, – Холодницький різко прокоментував свою відставку

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Назар Холодницький
Назар Холодницький / Фото з вільних джерел

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прокоментував інформацію про нібито свою відпустку та відставку. Він запевнив, що його не заставлять чинити певні дії.

Він зазначив, що з приводу його відставки організували "збалансовану медійну акцію", передає УНІАН.

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За його словами, він був у курсі всього, адже регулярно читав новини.

"На початку я побачив, що я йду у відставку, потім – у відпустку, потім іду у відпустку до Великодня, потім – до кінця травня. Без мене одружили. Я зараз перебуваю з візитом у Брюсселі. САП та НАБУ працюють разом. Я розумію, що неугодний прокурор може бути неугодним всім. Але якщо так є, значить, я щось правильно роблю. Якщо хтось хоче змусити мене до вчинення якихось дій, відставок чи іншого, не дочекаються", – прокоментував Холодницький.

Раніше повідомлялось, у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.

Теги: Новини України Назар Холодницький САП НАБУ
Джерело: 24 Канал
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