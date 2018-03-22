Не дочекаються, – Холодницький різко прокоментував свою відставку
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прокоментував інформацію про нібито свою відпустку та відставку. Він запевнив, що його не заставлять чинити певні дії.
Він зазначив, що з приводу його відставки організували "збалансовану медійну акцію", передає УНІАН.
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За його словами, він був у курсі всього, адже регулярно читав новини.
"На початку я побачив, що я йду у відставку, потім – у відпустку, потім іду у відпустку до Великодня, потім – до кінця травня. Без мене одружили. Я зараз перебуваю з візитом у Брюсселі. САП та НАБУ працюють разом. Я розумію, що неугодний прокурор може бути неугодним всім. Але якщо так є, значить, я щось правильно роблю. Якщо хтось хоче змусити мене до вчинення якихось дій, відставок чи іншого, не дочекаються", – прокоментував Холодницький.
Раніше повідомлялось, у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.