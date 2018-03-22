Не дождутся, – Холодницкий резко прокомментировал свою отставку

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прокомментировал информацию про якобы свой отпуск и отставку. Он заверил, что его заставят делать определенные действия.

Он отметил, что по поводу его отставки организовали "сбалансированную медийную акцию", передает УНИАН.

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По его словам, он был в курсе всего, ведь регулярно читал новости.

"В начале я увидел, что я ухожу в отставку, потом – в отпуск, потом иду в отпуск до Пасхи, затем – до конца мая. Без меня женили. Я сейчас нахожусь с визитом в Брюсселе. САП и НАБУ работают вместе. Я понимаю, что неугодный прокурор может быть неугодным всем. Но если так есть, значит, я что-то правильно делаю. Если кто-то хочет заставить меня к совершению каких-либо действий, отставок или другого, не дождутся", – прокомментировал Холодницкий.

Ранее сообщалось, в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушивания. Оно было заложено в аквариум.