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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете "жучок"

69 Читати новину українською
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий / rbc.ua

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявляет, что нашел у себя в офисе устройство, похожее на такое, которое применяется для скрываемого прослушивания. Однако, он не знает кому принадлежит "жучок".

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Читайте также: Для установления "жучка" в кабинете Холодницкого были основания, – журналист

"Да, я нашел аппарат, похожий на такой, который трактуется как прослушивание", – сказал прокурор.

Однако, пока Назар Холодницкий не знает кому принадлежит аппарат и ждет официального ответа от правоохранительных органов. По его словам, он нашел прибор 6 марта, и сейчас он приобщен к материалам уголовного производства.

При этом он не подтвердил информацию, что "жучок" может принадлежать НАБУ.

"Не готов сказать. НАБУ и САП должны работать вместе. Я думаю, что это какая-то провокация", – ответил Холодницкий.

Ранее сообщалось, в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушивания. Оно было заложено в аквариум.

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Назар Холодницкий САП
Источник: 24 Канал
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