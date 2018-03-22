Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете "жучок"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявляет, что нашел у себя в офисе устройство, похожее на такое, которое применяется для скрываемого прослушивания. Однако, он не знает кому принадлежит "жучок".

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, сообщает УНИАН.

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"Да, я нашел аппарат, похожий на такой, который трактуется как прослушивание", – сказал прокурор.

Однако, пока Назар Холодницкий не знает кому принадлежит аппарат и ждет официального ответа от правоохранительных органов. По его словам, он нашел прибор 6 марта, и сейчас он приобщен к материалам уголовного производства.

При этом он не подтвердил информацию, что "жучок" может принадлежать НАБУ.

"Не готов сказать. НАБУ и САП должны работать вместе. Я думаю, что это какая-то провокация", – ответил Холодницкий.

Ранее сообщалось, в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушивания. Оно было заложено в аквариум.