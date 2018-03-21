Для установления "жучка" в кабинете Холодницкого были основания, – журналист

Просто так прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не могли. Если действительно в кабинете чиновника установили "жучок", на это были свои основания.

Об этом заявил журналист издания "Слово и Дело" Олег Новиков в прямом эфире 24 Канала.

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Он отметил, что основания могли быть довольно разными. Например, решения определенных конфликтных ситуаций, или же закрытие подозрений по некоторым людям, или затягивание процедуры.

Возможно, была какая-то оперативная информация. Например, что кто-то собирается ему (Холодницкогому – 24) дать взятку. И это установили,

– прокомментировал Олег Новиков.

Журналист утверждает, что отставка Холодницкого может быть лишь слухами. Ведь есть перечень пунктов, по которым чиновник может подать в отставку.

"Конечно, он может сказать, что пойдет по состоянию здоровья, зная, что он недавно был в больнице", – сказал Новиков.

Пока правоохранительные органы не выразят официальный комментарий по ситуации, журналист не видит смысла в комментировании слухов.

Напомним, в аквариуме в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушивания.