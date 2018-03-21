Для встановлення "жучка" у кабінеті Холодницького були підстави, – журналіст
Просто так прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького не могли. Якщо дійсно у кабінеті високопосадовця встановили "жучок", на це були свої підстави.
Про це заявив журналіст видання "Слово і Діло" Олег Новіков в прямому ефірі 24 Каналу.
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Він зазначив, що підстави могли бути доволі різними. Наприклад, вирішення певних конфліктних ситуацій, або ж закриття підозр по деяким людям, чи затягування процедури.
Можливо, була якась оперативна інформація. Наприклад, що хтось збирається йому (Холодницькому – 24) дати хабара. І це встановили,
– прокоментував Олег Новіков.
Журналіст стверджує, що можлива відставка Холодницького може бути лише чутками. Адже є перелік пунктів, за якими високопосадовець може подати у відставку.
"Звісно, він може сказати, що піде за станом здоров'я, бо ми знаємо, що він нещодавно був у лікарні", – сказав Новіков.
Поки правоохоронні органи не висловлять офіційний коментар щодо ситуації, журналіст не бачить сенсу у коментуванні чуток.
Нагадаємо, в акваріумі у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування.
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