Назар Холодницький підтвердив, що знайшов у себе в кабінеті "жучок"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявляє, що знайшов у себе в офісі пристрій, схожий на такий, що застосовується для приховуваного прослуховування. Проте, він не знає кому належить "жучок".

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, повідомляє УНІАН.

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"Так, я знайшов апарат, схожий на такий, який трактується як прослуховування", – сказав прокурор.

Проте, поки Назар Холодницький не знає кому належить апарат і чекає офіційної відповіді від правоохоронних органів. За його словами, він знайшов прилад 6 березня, і зараз він долучений до матеріалів кримінального провадження.

При цьому він не підтвердив інформацію, що "жучок" може належати НАБУ.

"Не готовий сказати. НАБУ і САП повинні працювати разом. Я думаю, що це якась провокація", – відповів Холодницький.

Раніше повідомлялось, у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.