Луценко підтвердив, що ведеться слідство щодо Холодницького

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що генпрокуратура спільно з НАБУ проводить слідчі дії, що стосуються керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Інформацію про це підтвердив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу ICTV, пише Інтерфакс-Україна.

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"Дійсно, відповідно до законодавства Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційний бюро проводила слідчі дії, які стосувалися, в тому числі і керівника САП пана Холодницького", – повідомив генпрокурор.

Юрій Луценко зазначив, що слідчі дії тільки починаються, у зв'язку з чим, йому нічого більше повідомити на даний момент.

"Тільки в результаті допитів, експертиз зможу повідомити про те, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховуючому пристрої, який було встановлено в кабінеті керівника САП", – додав Луценко.

Раніше повідомлялось, у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.