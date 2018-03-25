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Банкова "зливає" Холодницького, бо він не виправдав її надій, – екс-заступник голови СБУ

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Назар Холодницький
Назар Холодницький / Фото з вільних мереж

Прослуховування голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького свідчить про те, що Адміністрація Президента України хоче домогтися його відставки.

Таку думку у своїй статті для видання ZN.ua висловив екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет голови САП Назара Холодницького.

"За давніми вітчизняним традиціями, (яких не змінило "масштабне" реформування правоохоронної сфери) оперативна розробка посадової особи такого рівня спочатку повинна була бути "санкціонована" вищим політичним керівництвом – "добро" повинна була дати Банкова (АП). А це значить, що Банкова "зливає" Холодницького, тому що він не виправдав її надій", – висловив переконання у своїй статті Трепак.

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На його думку, Адміністрація Президента "карає" Холодницького за те, що він "погано контролював" НАБУ.

І не зміг повністю нейтралізувати ті загрози і ризики від його (НАБУ) діяльності, які стосувалися політичного керівництва держави та його оточення. І, як це цинічно, таке "покарання" здійснюється "руками" НАБУ, процесуальне керівництво діяльністю якого здійснював керівник САП,
– пояснив екс-заступник голови СБУ.

Трепак також висловив переконання, що Адміністрація Президента "вдало використала" конфлікт між САП і НАБУ, в основі якого лежать "не інтереси справи, а особистісні інтереси, амбіції і прагнення керівників цих структур показати свою "перевагу".

Екс-заступник голови СБУ також додав, що він неодноразово говорив Холодницькому і главі НАБУ Артему Ситнику, що ефективною діяльність НАБУ і САП може бути тільки тоді, коли вони діють "як одне ціле".

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"Але, на жаль, особисті амбіції молодих керівників нових антикорупційних структур і зовнішні впливи на них перешкоджали усвідомленню ними цієї очевидної аксіоми. У цьому – загальна принципова помилка Холодницького і Ситника. Але кожен з них допустив і власні помилки", – запевнив Трепак.

Теги: Новини України Новини політики САП НАБУ Адміністрація Президента Назар Холодницький Артем Ситник
Джерело: 24 Канал
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