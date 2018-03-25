Банковая "сливает" Холодницкого, он не оправдал ее надежд, – экс-заместитель главы СБУ

Прослушивание председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого свидетельствует о том, что Администрация Президента Украины хочет добиться его отставки.

Такое мнение в своей статье для издания ZN.ua высказал экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет председателя САП Назара Холодницкого.

"По древним отечественным традициям, (которых не изменило "масштабное" реформирование правоохранительной сферы) оперативная разработка должностного лица такого уровня сначала должна была быть "санкционирована" высшим политическим руководством – "добро "должна была дать Банковая (АП). А это значит, что Банковая "сливает" Холодницкого, потому что он не оправдал ее надежд ", – убежден в своей статье Трепак.

Читайте также: Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете "жучок"

По его мнению, Администрация Президента "наказывает" Холодницкого за то, что он "плохо контролировал" НАБУ.

И не смог полностью нейтрализовать те угрозы и риски от его (НАБУ) деятельности, касающиеся политического руководства государства и его окружения. И, как это цинично, такое "наказание" осуществляется "руками" НАБУ, процессуальное руководство деятельностью которого осуществлял руководитель САП,

– пояснил экс-заместитель главы СБУ.

Трепак также выразил убеждение, что Администрация Президента "удачно использовала" конфликт между САП и НАБУ, в основе которого лежат "не интересы дела, а личностные интересы, амбиции и стремление руководителей этих структур показать свое "превосходство".

Экс-заместитель главы СБУ также добавил, что он неоднократно говорил Холодницкому и главе НАБУ Артему Сытнику, что эффективной деятельность НАБУ и САП может быть только тогда, когда они действуют "как одно целое".

Читайте также: Не дождутся, – Холодницкий резко прокомментировал свою отставку

"Но, к сожалению, личные амбиции молодых руководителей новых антикоррупционных структур и внешние воздействия на них препятствовали осознанию ими этой очевидной аксиомы. В этом – общая принципиальная ошибка Холодницкого и Сытника. Но каждый из них допустил и собственные ошибки", – заверил Трепак.