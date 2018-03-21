СМИ сообщили, кто прослушивал кабинет Холодницкого
НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
Об этом сообщает Censor.net со ссылкой на источники.
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Прослушивание в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и с санкции суда.
Материалы прослушивания находятся у генерального прокурора Юрия Луценко. Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не раскрывают новых деталей операции.
Ранее сообщалось, в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудования для прослушивания. Оно было заложено в аквариум.
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