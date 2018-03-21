ЗМІ повідомили, хто прослуховував кабінет Холодницького

НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Про це повідомляє Censor.net з посиланням на джерела.

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Прослуховування в кабінеті глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького була встановлена ​​співробітниками Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду.

Матеріали прослуховування знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка. Керівники ГПУ, НАБУ і САП поки не розкривають нових деталей операції.

Раніше повідомлялось, у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладено в акваріум.