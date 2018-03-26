Луценко подтвердил, что ведется следствие в отношении Холодницкого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура совместно с НАБУ проводит следственные действия, касающиеся руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Информацию об этом подтвердил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV, пишет Интерфакс-Украина.

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"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого", – сообщил генпрокурор.

Юрий Луценко отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему ничего больше сообщить на данный момент.

"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных преступлений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП", – добавил Луценко.

Ранее сообщалось, в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушивания. Оно было спрятано в аквариуме.