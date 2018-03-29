22:25
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -2°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, сьогодні
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Ситник зізнався, що НАБУ разом з Генпрокуратурою веде справу проти Холодницького

602 Читать новость на русском
Ситник зізнався, що НАБУ і ГПУ спільно ведуть справу проти Холодницького
Ситник зізнався, що НАБУ і ГПУ спільно ведуть справу проти Холодницького

Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це Ситник сказав 29 березня після дискусії у Міністерстві фінансів, повідомляє "Українська правда".

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет голови САП Назара Холодницького.

Ситник зазначив, що раніше він не заперечував наявність справи проти Холодницького.

Читайте також: Банкова "зливає" Холодницького, бо він не виправдав її надій, – екс-заступник голови СБУ

Якщо ви подивитесь мої заяви, то я не спростовував сам факт розслідування. Я спростував ті версії про мотиви і решту, які з'явились у ЗМІ,
– сказав голова НАБУ.

На запитання про те, чи справді НАБУ В цій справі співпрацює з департаментом ГПУ під керівництвом Гуцуляка, так званим департаментом "Кононенка-Грановського", Ситник відповів нагадуванням про те, що "НАБУ має успішний досвід роботи з різними департаментами ГПУ, у тому числі і з цим".

Водночас Ситник пояснив, що він обмежений у коментуванні справи Холодницького таємницею слідства та державною таємницею.

При цьому директор НАБУ пообіцяв, що найближчим часом буде оприлюднена офіційна позиція його відомства щодо справи проти керівника САП.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Артем Ситник ГПУ САП Назар Холодницький
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
сьогодні, 22:18 Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
76
Чи буде світова війна – вона вже точиться
сьогодні, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 99
сьогодні, 18:01 "Не дитина, а воїн": яким був загиблий 19-річний доброволець "Діллі"
Катерина Петренко 1215
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сьогодні, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 323
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сьогодні, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 5875
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук