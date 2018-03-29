Ситник зізнався, що НАБУ разом з Генпрокуратурою веде справу проти Холодницького

Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це Ситник сказав 29 березня після дискусії у Міністерстві фінансів, повідомляє "Українська правда".

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет голови САП Назара Холодницького.

Ситник зазначив, що раніше він не заперечував наявність справи проти Холодницького.

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Якщо ви подивитесь мої заяви, то я не спростовував сам факт розслідування. Я спростував ті версії про мотиви і решту, які з'явились у ЗМІ,

– сказав голова НАБУ.

На запитання про те, чи справді НАБУ В цій справі співпрацює з департаментом ГПУ під керівництвом Гуцуляка, так званим департаментом "Кононенка-Грановського", Ситник відповів нагадуванням про те, що "НАБУ має успішний досвід роботи з різними департаментами ГПУ, у тому числі і з цим".

Водночас Ситник пояснив, що він обмежений у коментуванні справи Холодницького таємницею слідства та державною таємницею.

При цьому директор НАБУ пообіцяв, що найближчим часом буде оприлюднена офіційна позиція його відомства щодо справи проти керівника САП.