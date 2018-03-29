Сытник признался, что НАБУ вместе с Генпрокуратурой ведет дело против Холодницкого

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом Сытник сказал 29 марта после дискуссии в Министерстве финансов, сообщает "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет главы САП Назара Холодницкого.

Сытник отметил, что ранее он не отрицал наличие дела против Холодницкого.

Читайте также: Банковая "сливает" Холодницкого, он не оправдал ее надежд, – экс-заместитель главы СБУ

Если вы посмотрите мои заявления, то я не опровергал сам факт расследования. Я опроверг те версии о мотивах и остальные, которые появились в СМИ,

– сказал председатель НАБУ.

На вопрос о том, действительно ли НАБУ В этом деле сотрудничает с департаментом ГПУ под руководством Гуцуляка, так называемым департаментом "Кононенко-Грановского", Сытник ответил напоминанием о том, что "НАБУ имеет успешный опыт работы с различными департаментами ГПУ, в том числе и с этим".

В то же время Сытник объяснил, что он ограничен в комментировании дела Холодницкого тайной следствия и государственной тайной.

При этом директор НАБУ пообещал, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция его ведомства по делу против руководителя САП.