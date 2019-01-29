Генеральна прокуратура України закрила так звану "акваріумну справу" проти очільника САП Назара Холодницького через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення".

ГПУ підозрювала Холодницького у розголошенні відомостей досудового розслідування.

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З чого все почалось? У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. "Жучок" заклали в акваріум.

Хто це зробив? Прослушку здійснювала ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження на Холодницького. Скандал зам’яли, а голова Бюро Артем Ситник і керівник САП Назар Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій.

Для чого встановили "жучок"? НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурнатам про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності. Йшлося про п'ять справ: спроба хабаря в.о. міністерки охорони здоров'я Уляні Супрун; два епізоди, де може фігурувати депутат з "Народного фронту" Георгій Логвінський; справа щодо автівки екс-очільниці НАЗК Наталії Корчак та справа міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Що було далі? Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького. Той з посади йти не бажав. Тож майже з ініціативою ходив на допити у ГПУ. Зрештою комісія оголосила Холодницькому лише догану, і на посаді він залишився. І от тепер закрили і саме кримінальне провадження.

"Українська правда" опублікувала документ, який підтверджує закриття "акваріумної справи" проти Холодницького.



ГПУ закрила справу проти Холодницького