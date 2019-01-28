Найгучніші корупційні справи, які цинічно знищив Холодницький

Українці покладали багато надій на створену у 2015 році Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Однак кількість топ-корупційних справ проти чинної влади, які знищив керівник органу Назар Холодницький, вразили всю країну.

Справа про незадекларовані 4 мільярди

Прокурор САП Валентин Мусіяка закрив справу народного депутата від "Народного фронту" Дениса Дзензерського, який "кинув" банки на майже чотири мільярди гривень. До речі, самому Мусіяці в грудні виплатили 200 тисяч гривень наших податків.

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Дзензерський, бувши акціонером кількох кампаній, став поручителем у кредитах, взявши на себе борг у майже чотири мільярди гривень. Крім кидка банків, депутат не вніс інформацію про ці гроші у власну декларацію. А також забув вказати в декларації корпоративних прав ще на вісім мільйонів.



Денис Дзензерський

Детективи НАБУ зібрали докази й підготовки подання до Ради для зняття імунітету з депутата. В прокуратурі подання завернули. Добре, сказали в НАБУ й усунули вказані недоліки. Переважною більшістю недоліків були вигаданими. Після цього прокурор Холодницького мав би скласти нове подання для зняття імунітету з Дзендзерського. Але натомість він просто закрив справу. Прикрившись роз'ясненнями науковців.

Ви здивовані? Ми не просто здивовані, ми від такого зухвальства – вражені. Адже жоден науковець не має права тлумачити закони України. Це лише право Конституційного суду. Ні прокурор, ні детектив не можуть брати роз'яснення науковців для ухвалення процесуальних рішень.

Банки від такого теж здивовані, а тому оскаржили в суді закриття справи. Передбачувано суд зобов'язав Холодницького справу поновити. Щоправда, не маю жодного сумніву, що вже найближчим часом він спробує вбити провадження ще раз. Ми ж спробуємо цього не допустити.

Махінації із "зеленим тарифом"

Прокурори забрали в НАБУ і передали в поліцію, тобто поховали, справу про розкрадання "опоблоківцями" 300 мільйонів гривень на махінаціях із "зеленим тарифом".

Антикорупційне бюро розслідувало розкрадання 300 мільйонів гривень з державного, тобто нашого з вами підприємства "Енергоринок". Детективи встановили, що конторка запорізьких "опоблоківців" продавала держпідприємству електроенергію за завищеною вартістю. Компанія "опоблоківців" отримала "зелений тариф", підробивши документи про введення в експлуатацію ще не побудованих площ в експлуатацію.

Яка суть "зеленого тарифу"?Держава умисно дорого купує електроенергію, якщо вона вироблена з відновлюваних джерел. Це робиться для заохочення розвитку зеленої або, як її ще називають, альтернативної енергетики.

"Опоблоківські" корупціонери вкрали в нас 300 мільйонів, врази дорожче продавши державі звичайну електроенергію, видаючи її за відновлювальну. Така сума – це підстава для визначення підслідності за НАБУ. Про це у статті 216 Кримінально-процесуального кодексу пише чорним по білому.

Проте прокурори чхати хотіли на закон, а тому передали справу в Нацполіцію Авакова. Звичайно, що детективи оскаржили рішення "САПівця" його керівнику Холодницькому. Цікаво, за скільки він продасть цю справу. Це ще не все, адже "Опоблоківці" продовжують обкрадати по тій же самій схемі. Держпідприємство й далі переплачує їм за електроенергію.

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Щоб зупинити це, НАБУ звернулося до суду з вимогою негайно зупинити купівлю в "опоблоківців" нібито "зеленої енергії". Якщо не зупинити схему, то до закінчення дії "зеленого тарифу" збитки держави, тобто наші з вами, виростуть з 300 мільйонів до одного мільярду.

Власне, щоб допомогти "опоблоківцям" цей мільярд у нас з вами вкрасти, підлеглий Холодницького і передав цю справу в Нацполіцію. Бо тепер суд цілком законно відмовить НАБУ у вимозі розірвати договір між держпідприємством та "опоблоківцями".

Газова справа Дубневичів

Антикорупційне бюро дотискає корупційні схеми "БППешних депутатів Дубневичів. От тільки минулого тижня детективи взяли сімох фігурантів за розкрадання наших з вами 93-х мільйонів гривень на "Укрзалізниці". Одного з діячів "НАБУшники" взяли прямо в дорогущому Maybach. Напевно чесною працею заробив.



Ярослав та Богдан Дубневичі

В рамках цієї справи, детективи вже зібрали багато "бетонних" доказів. Проте підлеглі Холодницького, маючи всі ці докази, навмисно виписали подання на зняття імунітету з "БППешника" Дубневича так недолуго, щоб генпрокурору Луценку було легко це подання завернути. Що Луценко радо і зробив, врятувавши депутата з фракції БПП, яку сам генпрокурор й очолював.