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Допомога друзям: Холодницький закрив провадження щодо депутата "Народного фронту"

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Депутат Дзензерський під час обрання запобіжного заходу Олександру Авакову
Депутат Дзензерський під час обрання запобіжного заходу Олександру Авакову / 24 канал

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виніс рішення про закриття кримінального провадження щодо народного депутата Дениса Дзензерського (Народний фронт), яке розслідували детективи НАБУ.

Про це повідомляє програма "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

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НАБУ проводило це розслідування з початку 2017 року за фактом декларування недостовірної інформації, в рамках якого детективи встановили, що Дзензерський не задекларував свої борги перед банками у загальній сумі понад 4 мільярди гривень – це кошти, які мають бути стягнуті з нього на підставі судових рішень, що набрали законної сили.

В НАБУ підтвердили інформацію про закриття провадження і додали, що рішення ухвалене без погодження з детективами.

У липні 2017 року прокурори САП звернулися до Генерального прокурора з проектом подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного обранця за вищевказаними фактами. Дане подання було повернуто САП на доопрацювання. Детективи НАБУ усунули недоліки. Проте замість того, щоб повторно скерувати подання до ГПУ, прокурори антикорупційної прокуратури закрили справу,
– повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця НАБУ Дарина Манжура.

В НАБУ заявили, що вважають таке рішення прокурорів необгрунтованим і будуть його оскаржувати.

Своє рішення вони обгрунтували роз’ясненнями "наукових установ". Наголошуємо, що наукові установи не можуть тлумачити положення законів України. Таке право має виключно Конституційний Суд. Відтак, роз’яснення наукових установ не можуть братися за основу при прийнятті рішень у кримінальному провадженні,
– додала Дарина Манжура.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький наразі не відповів на прохання редакції про коментар.

У липні 2017 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вніс генеральному прокурору України Юрію Луценку подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дзензерського. 

У листопаді того ж року ГПУ повернула це подання на доопрацювання. В НАБУ стверджують, що усунули всі недоліки.

НАБУ й САП звинувачували Дениса Дзензерського у декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-1 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком 2 роки.

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У квітні 2017 року Денис Дзензерського відмовився коментувати невиконання поручительств, пише видання FinClub

Теги: Назар Холодницький САП НАБУ Розслідування
Джерело: 24 канал
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