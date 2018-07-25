Помощь друзьям: Холодницкий закрыл производство в отношении депутата "Народного фронта"

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры вынес решение о закрытии уголовного производства в отношении народного депутата Дениса Дзензерского (Народный фронт), которое расследовали детективы НАБУ.

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

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НАБУ проводило это расследование с начала 2017 года по факту декларирования недостоверной информации, в рамках которого детективы установили, что Дзензерский не задекларировал свои долги перед банками в общей сумме более 4 миллиардов гривен – это средства, которые должны быть взысканы с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

В НАБУ подтвердили информацию о закрытии производства и добавили, что решение принято без согласования с детективами.

В июле 2017 года прокуроры САП обратились к Генеральному прокурору с проектом представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного избранника по вышеуказанным фактам. Данное представление было возвращено САП на доработку. Детективы НАБУ устранили недостатки. Однако вместо того, чтобы повторно направить представление в ГПУ, прокуроры антикоррупционной прокуратуры закрыли дело,

– сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь НАБУ Дарья Манжура.

В НАБУ заявили, что считают такое решение прокуроров необоснованным и будут его обжаловать.

Свое решение они обосновали разъяснениями "научных учреждений". Подчеркиваем, что научные учреждения не могут толковать положения законов Украины. Такое право имеет исключительно Конституционный Суд. Следовательно, разъяснения научных учреждений не могут браться за основу при принятии решений в уголовном производстве,

– добавила Дарья Манжура.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пока не ответил на просьбу редакции о комментарии.

В июле 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генеральному прокурору Украины Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дзензерского.

В ноябре того же года ГПУ вернула это представление на доработку. В НАБУ утверждают, что устранили все недостатки.

НАБУ и САП обвиняли Дениса Дзензерского в декларировании недостоверной информации (статья 366-1 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком 2 года.

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В апреле 2017 года Денис Дзензерский отказался комментировать невыполнение поручительств, пишет издание FinClub.