Як тендер на ремонт Шулявського мосту підступно розіграли між собою Кличко і Микитась

Тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана у Києві провели непрозоро і з численними порушеннями на користь компанії, пов’язаної із народним депутатом Максимом Микитасем, добре знайомим із міським головою Віталієм Кличком і у минулому відомим столичним забудовником.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший").

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Тендер на 600 мільйонів гривень провело комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва", на якому перемогла фірма "Північно-український будівельний альянс", що належить Андрію Якусевичу, помічнику народного депутата Максима Микитася. Поштова адреса цієї фірми збігається із фактичною адресою компанії "Укрбуд Девелопмент", яку Микитась вказував у своїй власності у декларації за 2017 рік.



Керівник Державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась

Основний конкурент переможця тендеру – фірма "Спецбуд-Плюс" – також отримувала гроші від фірм з орбіти Микитася та його дружини. З 2017 року, за даними "Схем", понад півтора мільярда гривень, тобто більше 90% від усіх її грошових надходжень. Остаточна пропозиція "Спецбуд-Плюс" виявилася дорожчою на тисячу гривень. Переможцем оголосили ставку фірми "Північно-український будівельний альянс".

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Однак, "Спецбуд-Плюс", яку допустили до фіналу тендеру, так само не мала додатків до договору про аналогічні роботи. Також тендерний комітет заплющив очі і на документи з ознаками підробки, які подала ця фірма, – йдеться у розслідуванні. Поки одні компанії не були допущені до аукціону через формальні перепони, дві інші – серед яких компанія із фіктивними документами – вийшли у фінал.



Фірма "Спецбуд-Плюс" подала документи з ознаками підробки

І обидві виявились тісно пов’язаними з відомим столичним забудовником, що суперечить закону про захист економічної конкуренції, йдеться у розслідуванні.

Директор "Спецбуд-Плюс" Олександр Єфімчук не відповів по суті на запитання "Схем" про підроблений документ і досвід у роботі над проектами, аналогічними реконструкції Шулявського мосту. Власник компанії-переможця тендеру "Північно-український будівельний альянс" Андрій Якусевич у коментарі журналістам не спростував, що його фірма часто виступає підрядником на забудовних проектах депутата Максима Микитася та "Укрбуду". Заявив, що розв’язку на Шулявці реконструюватимуть своїми силами.

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Максим Микитась, на якого виводять обидві фірми, допущені до аукціону, не відповів ані на запит, ані ні на численні дзвінки журналістів з проханням про коментар. Микитась – народний депутат і відомий столичний забудовник. Він є екс-керівником державної корпорації "Укрбуд".

Найскандальніший проект "Укрбуду" – житловий комплекс "Сонячна Рів’єра" на лівобережжі Києва. Заступники міського голови Києва тоді визнали: принаймні два будинки комплексу зводять із порушенням Водного кодексу. Водночас сам мер Віталій Кличко неодноразово виступав на захист як "Сонячної Рів’єри", так і корпорації "Укрбуд".

У серпні 2017 року "Схеми" зафіксували, як Микитась разом із Кличком поверталися з Неаполя на чартерному літаку.



Виявилося, що Максим Микитась і Віталій Кличко були знайомими

Віталій Кличко заперечив зв’язки із Микитасем: "У мене товаришів немає, що стосується роботи київської мерії".

Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який проходить,

– відповів Віталій Кличко.

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в "Київавтодорі", причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону. Як заявив тоді міський голова, аварійним міст визнаний не був, однак були зафіксовані порушення правил експлуатації.

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