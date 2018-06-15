"Схеми" знайшли 48 квартир, записаних на незаможних друзів судді-втікача Татькова

Близьке оточення екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова володіє 48 квартирами у Києві, окупованому Донецьку та анексованому Криму. Загалом незаможні родичі та близькі друзі придбали понад сотню об’єктів нерухомості по всій Україні, частково передовіряючи його самому судді або його цивільній дружині.

Про це йдеться у розслідуванні "Багатий світ" судді-втікача Віктора Татькова програми "Схеми" (спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший").

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Журналісти виявили, що близькі Віктору Татькову люди обзаводилися численним елітним майном синхронно із кар’єрним злетом судді.

Зокрема, офіційно колишня дружина та поп-співачка Ярослава Красильникова до 2010 року володіла у Донецьку 2-кімнатною квартирою і місцем для парковки. А починаючи з 2010-го, коли Татьков переїхав до Києва, щоб очолити Вищій господарський суд України, у співачки з’являються додатково три квартири, два паркувальних місця та будинок у Донецьку, а також квартира у Криму (в Алушті).

Через рік Красильникова стала власницею квартири у Києві – у комплексі "Новопечерські липки". А за рік, у 2012-му, у неї з’явились ще чотири квартири та паркомісця у Донецьку. Загалом, як підрахували журналісти – у власності офіційно екс-дружини Татькова – 23 об’єкти нерухомості.



​Близькі люди Татькова



При цьому, за даними "Схем" з податкової, за 12 років – до переїзду судді у столицю – Красильникова офіційно заробила трохи більше 280 тисяч гривень, а з 2011-го по 2012 роки – трохи більше мільйона.

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Журналісти дослідили, що синхронно з кар’єрним злетом Віктора Татькова покращувався добробут і у його друзів. Наближені родині судді сестри Валерія Катасонова та Ганна Братусь із чоловіком Антоном Яїцьковим також обзавелися майном у одному з найдорожчих комплексів Києва – "Новопечерські липки".

Так, згідно даних з реєстру, на дизайнера одного з київських бюро Валерію Катасонову у комплексі зареєстровані 4 квартири та 6 машиномісць. Водночас, за інформацією Державної фіскальної служби України, з 2004 до 2015 року загальні доходи Катасонової склали сумарно трохи більше 750 тисяч гривень.

Сестра Валерії оперна співачка Ганна Братусь у 2010 році, коли Татьков став головою Вищого господарського суду, придбала 4 квартири у "Новопечерські липках". У 2012 році – купила квартиру у Донецьку, за рік – два будинки у Донецьку та області, а також квартиру в Алушті (Крим) і ще одні апартаменти у Києві. І, крім цього, стала власницею 14 квартир та 18 машиномісць у закритому заміському комплексі "Плюти", що під Києвом.

Сам суддя Віктор Татьков орендував у Ганни Братусь дві квартири у комплексі "Новопечерські липки" – це вказано в його декларації за 2016 рік.



Татьков орендував квартири у цьому районі

За даними Державної фіскальної служби, загалом за 15 років подруга родини заробила трохи менше 900 тисяч гривень. Її чоловік, юрист Антон Яїцьков, як виявили журналісти "Схем", купив у тих же "Новопечерських липках" дві квартири та машиномісця – у 2014-му та 2017-му роках.

За даними податкової, за 19 років загальні доходи Яцькова не перевищили 2 мільйонів гривень. Як стверджують ріелтори, у середньому один квадратний метр квартири у цьому комплексі коштує щонайменше півтори-дві тисячі доларів. Офіційних коштів наближених родині Татькова людей навряд чи вистачило би на придбання такого елітного майна – йдеться у розслідуванні.

За словами юристів, окрім оформлення майна на колишніх членів подружжя або родичів, також існує практика, коли нерухомість "записують" на осіб, які не пов’язані родинними зв’язками.

Це робиться як раз із тією метою, щоби складніше було відстежити оці факти оформлення майна на родичів. Тому що, якщо факти родинних зав’язків вони є відомими, то складніше знайти зв'язок з людьми, які не є родичами судді,

– пояснює співкоординаторка Громадської ради доброчесності Галина Чижик.

Ще одним підтвердженям того, фактичним власником цього численного майна може бути сам суддя Татьков та його колишня дружина Ярослава Красильникова є витяги із реєстру правочинів, які опинились у розпорядженні "Схем". Вони свідчать про існування довіреності на купівлю та розпорядження нерухомістю та банківськими сейфами, які близькі судді-втікачу особи надавали йому або його формально колишній дружині - йдеться у розслідуванні.

У 2011 році Ярослава Красильникова надала Віктору Татькову, на той момент голові Вищого господарського суду, довіреність на розпорядження будь-яким своїм нерухомим майном.

Сама Красильникова також отримувала довіреність на користування банківськими сейфами.від однієї з трьох сестер – Валерії Катасонової. У свою чергу, Ганна Братусь надала Красильниковій довіреність на купівлю квартири в житловому комплексі "Новопечерські липки" в Києві.

Як можна побачити з цих довіреностей, право користування розпорядження цим майном перейшло до судді. Тобто можна стверджувати, що він є фактичним власником цього майна. Це також може свідчити про приховування статків і майна, щоб його не можна було арештувати і не можна було вилучити,

– зазначив юрист Дмитро Кострюков і додає, що оформлення майна на третіх осіб також ускладнює процес його подальшої конфіскації на користь держави

Тож, виходить, що цих осіб по’язують не лише дружні стосунки, про що свідчать спільні світлини з відпочинку. Але й те, що покращення їхнього добробуту відбувалось синхронно з кар’єрним злетом судді Татькова.

Пояснити джерело коштів на придбання такого майна Ярослава Красильникова та Ганна Братусь поки не захотіли, "Схеми" чекають відповіді. Водночас, Валерія Катасонова говорити з журналістами відмовилась, пославшись на зайнятість.

Адвокат екс-судді Павло Попков, який представляє інтереси Татькова в Україні лише коротко відповів: "Жодної інформації я надати не зможу і говорити не буду, тому що ви – сторонні люди. Це конфіденційна інформація, матеріали кримінальної справи. Це просто не відповідає адвокатській етиці – розголошення".

Віктор Татьков – один із вірних соратників екс-президента Віктора Януковича. Від жовтня 2016-го його офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генеральної прокуратури України, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень. У жовтні 2016 року – за лічені тижні до оголошення підозри суддя виїхав з країни: спершу – до Польщі, а згодом – і до Австрії і відтоді, за інформацією Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, в Україні не з’являвся.

У березні 2018 року з однієї із судових ухвал стало відомо, що Віктор Татьков звернувся до австрійської влади з проханням надати йому політичний притулок. Рішення поки немає.

Дивіться повний випуск розслідування програми "Схеми":