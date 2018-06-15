"Схемы" нашли 48 квартир, записанных на небогатых друзей судьи-беглеца Татькова

Близкое окружение экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова владеет 48 квартирами в Киеве, оккупированном Донецке и аннексированном Крыму. В общем нбогатые родственники и близкие друзья приобрели больше сотни объектов недвижимости по всей Украине, частично передоверяя его самому судье или его гражданской жене.

Об этом говорится в расследовании "Богатый мир" судьи-беглеца Виктора Татькова программы "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый").

Журналисты обнаружили, что близкие Виктору Татькову люди обзаводились многочисленным элитным имуществом синхронно с карьерным взлетом судьи.

В частности, официально бывшая жена и поп-певица Ярослава Красильникова до 2010 года владела в Донецке 2-комнатной квартирой и местом для парковки. А начиная с 2010-го, когда Татьков переехал в Киев, чтобы возглавить Высшей хозяйственный суд Украины, у певицы появляются дополнительно три квартиры, два парковочных места и дом в Донецке, а также квартира в Крыму (в Алуште).

Через год Красильникова стала владелицей квартиры в Киеве в комплексе "Новопечерские липки". А через год, в 2012-м, у нее появились еще четыре квартиры и паркоместа в Донецке. В целом, как подсчитали журналисты – в собственности официально экс-жены Татькова – 23 объекта недвижимости.



​Близкие люди Татькова

При этом, по данным "Схем" из налоговой, за 12 лет – до переезда судьи в столицу – Красильникова официально заработала чуть больше 280 тысяч гривен, а с 2011-го по 2012 годы – немного больше миллиона.

Журналисты исследовали, что синхронно с карьерным взлетом Виктора Татькова улучшалось благосостояние и у его друзей. Приближенные к семье судьи сестры Валерия Катасонова и Анна Братусь с мужем Антоном Яицьковым также обзавелись имуществом в одном из самых дорогих комплексов Киева – "Новопечерские липки".

Так, согласно данным реестра на дизайнера одного из киевских бюро Валерию Катасонову в комплексе зарегистрированы 4 квартиры и 6 машиномест. В то же время, по информации Государственной фискальной службы Украины, с 2004 до 2015 года общие доходы Катасоновой составили суммарно чуть больше 750 тысяч гривен.

Сестра Валерии оперная певица Анна Братусь в 2010 году, когда Татьков стал главой Высшего хозяйственного суда, приобрела 4 квартиры в "Новопечерские липках". В 2012 году купила квартиру в Донецке, за год – два дома в Донецке и области, а также квартиру в Алуште (Крым) и еще одни апартаменты в Киеве. И, кроме этого, стала владелицей 14 квартир и 18 машиномест в закрытом загородном комплексе "Плюты", под Киевом.

Сам судья Виктор Татьков арендовал у Анны Братусь две квартиры в комплексе "Новопечерские липки" – это указано в его декларации за 2016 год.



Татьков арендовал квартиры в этом районе

По данным Государственной фискальной службы, в целом за 15 лет подруга семьи заработала чуть меньше 900 тысяч гривен. Ее муж, юрист Антон Яицьков, как обнаружили журналисты "Схем", купил в тех же "Новопечерских липках" две квартиры и машиноместа – в 2014-м и 2017-м годах.

По данным налоговой, за 19 лет общие доходы Яицькова не превысили 2 миллионов гривен. Как утверждают риэлторы, в среднем один квадратный метр квартиры в этом комплексе стоит минимум полторы-две тысячи долларов. Официальных средств приближенных к семье Татькова людей вряд ли хватило бы на приобретение такого элитного имущества – говорится в расследовании.

По словам юристов, кроме оформления имущества бывших супругов или родственников, также существует практика, когда недвижимость "записывают" на лиц, которые не связаны родственными связями.

Это делается как раз с той целью, чтобы сложнее было отследить эти факты оформления имущества на родственников. Потому что, если факты родственных связей являются известными, то сложнее найти связь с людьми, которые не являются родственниками судьи,

– объясняет сокоординатор Общественного совета добропорядочности Галина Чижик.

Еще одним подтверждением того, что фактическим владельцем этого многочисленного имущества может быть сам судья Татьков и его бывшая жена Ярослава Красильникова, являются выписки из реестра договоров, которые оказались в распоряжении "Схем". Они свидетельствуют о существовании доверенности на покупку и распоряжение недвижимостью и банковскими сейфами, которые близкие судье-беглецу лица предоставляли ему или его формально бывшей жене – говорится в расследовании.

В 2011 году Ярослава Красильникова предоставила Виктору Татькову, на тот момент главе Высшего хозяйственного суда, доверенность на распоряжение любым своим недвижимым имуществом.

Сама Красильникова также получала доверенность на пользование банковскими сейфами.от одной из трех сестер – Валерии Катасоновой. В свою очередь, Анна Братусь предоставила Красильниковой доверенность на покупку квартиры в жилом комплексе "Новопечерские липки" в Киеве.

Как можно увидеть из этих доверенностей, право пользования распоряжения этим имуществом перешло к судье. То есть можно утверждать, что он является фактическим владельцем этого имущества. Это также может свидетельствовать о сокрытии состояния и имущества, чтобы его нельзя было арестовать и нельзя было изъять,

– отмечает юрист Дмитрий Кострюков и добавляет, что оформление имущества на третьих лиц также усложняет процесс его последующей конфискации в пользу государства.

Поэтому, получается, что этих лиц связывают не только дружеские отношения, о чем свидетельствуют совместные фотографии с отдыха. Но и то, что улучшение их благосостояния происходило синхронно с карьерным взлетом судьи Татькова.

Объяснить источник средств на приобретение такого имущества Ярослава Красильникова и Анна Братусь пока не захотели, "Схемы" ждут ответа. В то же время, Валерия Катасонова говорить с журналистами отказалась, сославшись на занятость.

Адвокат экс-судьи Павел Попков, представляющий интересы Татькова в Украине лишь коротко ответил: "Никакой информации я предоставить не смогу и говорить не буду, потому что вы – посторонние люди. Это конфиденциальная информация, материалы уголовного дела. Это просто не соответствует адвокатской этике – разглашение".

Виктор Татьков – один из верных соратников экс-президента Виктора Януковича. С октября 2016-го его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генеральной прокуратуры Украины, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений. В октябре 2016 года, за считанные недели до объявления подозрения, судья выехал из страны: сначала – в Польшу, а впоследствии – в Австрию, и с тех пор, по информации Департамента специальных расследований ГПУ, в Украине не появлялся.

В марте 2018 года из одного из судебных постановлений стало известно, что Виктор Татьков обратился к австрийской власти с просьбой предоставить ему политическое убежище. Решения пока нет.

Смотрите полный выпуск расследования программы "Схемы":