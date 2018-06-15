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Екс-дружина одіозного судді Татькова має 9 об'єктів нерухомості в Іспанії: розслідування

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Екс-дружина Татькова має 9 об'єктів нерухомості в Іспанії
Екс-дружина Татькова має 9 об'єктів нерухомості в Іспанії / radiosvoboda.org

Перша дружина судді-втікача Віктора Татькова – Зоя Татькова є власницею фірми Vebelle Royal G SL, зареєстрованої в провінції Малага на Півдні Іспанії. На цю іспанську фірму зареєстровані 9 об'єктів нерухомості на березі Середземного моря.

Про це йдеться у розслідуванні "Багатий світ" судді-втікача Віктора Татькова" програми "Схеми" (спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший").

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Фірма Vebelle Royal G SL зареєстрована у місті Торремолінос у 2016 році та має статутний капітал 457,642 євро. Основний вид діяльності – сфера нерухомості. Відповідно до даних з іспанського реєстру, з 2017 року на фірму записана земля та маєток на майже 600 квадратних метрів. З 2012 року співласником цієї нерухомості є також Олена Татькова – дочка судді від першого шлюбу.

Карти Google показують, що маєток розташований на території у майже півгектара. Є басейн, поруч тенісний корт.

Втім, коли журналісти приїхали на місце, виявилося, що будинок нещодавно знесли. Сусіди розповіли, що бачили тут чоловіка, схожого на Віктора Татькова. Інший сусід розповів, що власники цієї землі начебто планують щось будувати на місці знесеного будинку.

Крім цієї нерухомості, на фірму Vebelle Royal G SL також записані чотири апартаменти у комплексі BENAL BEACH, а також по одній квартирі у комплексі Tamarindos, Hercules та Opera на березі Середземного моря.

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Інвестиції в іспанську нерухомість вважаються надійним капіталовкладенням і вигідним бізнесом, розповідають місцеві ріелтори.

Це один із найпопулярніших туристичних напрямків в Іспанії. Інвестувати можна по-різному. Можна безпосередньо купувати нерухомість і заробляти на перепродажі. Це може бути також здача в оренду своїх вілл і апартаментів. Словом, це дуже хороший бізнес,
– зазначив менеджер агентства нерухомості в Іспанії Семен Цунцик.

Журналісти "Схем" зв'язалися із Зоєю Татьковою, на фірму якої записана вся вищеперелічена нерухомість. Але вона відмовилася від коментарів, заявивши, що нерухомістю не володіє.

Та немає в мене ніякого майна. Відчепіться від мене,
– сказала Татькова.

У 58-річної донеччанки Зої Татькової та Віктора Татькова є спільні діти. Вона не була власницею бізнесу. Працювала викладачем Донецького національного університету та очолювала Донецьке відділення Національної школи суддів. Вдруге заміж не виходила.

Від жовтня 2016-го Віктор Татьков, який за часів президентства Януковича очолював Вищий господарський суд України, офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією ГПУ, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень. Утім, за лічені тижні до оголошення підозри суддя виїхав з країни: спершу – до Польщі, а згодом – і до Австрії, і відтоді, за інформацією Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, в Україні не з’являвся.

Із одного із судових рішень стало відомо, що у березні 2018-го року Татьков звернувся до австрійської влади з проханням надати йому політичний притулок.

Повний випуск розслідування "Схем" дивіться тут

Теги: Новини України Розслідування Нерухомість Судді
Джерело: 24 канал
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