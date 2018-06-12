Як племінниця "безквартирного" міністра юстиції Петренка стала власницею елітних апартаментів

Племінниця міністра юстиції України Павла Петренка Божена Клічук після його призначення стала власницею двох квартир у елітних житлових комплексах на Печерську і автомобіля Lexus NX200.

Про це йдеться у розслідуванні для телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”, пише BIHUS.Info.

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Ще три роки тому Божена Клічук, племінниця міністра юстиції, придбала активи, нинішня ринкова вартість яких – приблизно 7 мільйонів гривень, хоча власних доходів на подібні придбання у неї не було. Адже на той час дівчина була студенткою і працювала лише молодшим економістом та помічником бухгалтера.



Племінниця міністра юстиції України Божена Клічук

Наразі стало відомо, що обидві квартири дівчина придбала у 2015 році. Це двокімнатні апартаменти 85 квадратних метрів у київському ЖК “Панорама” на вулиці Євгена Коновальця, 44А. Аналогічні квартири нині коштують близько 3,5 мільйонів гривень. А також двокімнатна квартира у 65 квадратів в будинку по вулиці Євгена Коновальця, 36-В, їхня орієнтовна вартість нині – 2,5 мільйони гривень. Попри те, в жодній з двох записаних на неї квартир дівчина не мешкає, вона проживає в третій, маминій, – на бульварі Шевченка.



Апартаменти Божени Клічук

Матір Клічук – Оксана Петренко – раніше входила до складу бізнесових структур свого брата – нинішнього міністра юстиції Павла Петренка. Проте, наразі вона працює викладачем в Чернівецькому національному університеті Федьковича.

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Менш ніж за рік після двох дорогих покупок, у вересні 2016-го, студентка стала власницею нового престижного автомобіля Lexus NX200. В автосалоні такий коштує більше мільйона гривень. Офіційні сукупні доходи батьків за останні два з половиною роки не дозволили б придбати навіть автомобіль Lexus. За словами самої Божени Клічук, їй допомагала вся родина.



Lexus, зареєстрований на Божену Клічук

Мати Божени повідомила одразу декілька версій походження майна доньки: подарунок бабусі, спадок від дідуся, який помер 10 років тому, і допомога від дядька-підприємця за батьковою лінією – Романа Клічука. Сам Роман Клічук в коментарі програмі “Наші гроші з Денисом Бігусом” повідомив, що допомагає племінниці фінансово з навчанням та подорожами, але не сумами, яких вистачило б на нерухомість та авто.

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Міністр юстиції Павло Петренко також спростував свою участь в придбаннях племінниці. При цьому він підтвердив, що у травні мав спільний відпочинок з нею у Туреччині і сплатив за нього.



Міністр юстиції України Павло Петренко

Відповідно до електронної декларації Петренка, він не має власного житла, а мешкає в орендованому, і володіє 11-річним Volkswagen Golf, але при цьому користується орендованою Toyota. Також Петренко має солідні суми в готівці та на банківських рахунках.

Повний випуск розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.