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Як племінниця "безквартирного" міністра юстиції Петренка стала власницею елітних апартаментів

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Розслідування "Сімейні цінності"
Розслідування "Сімейні цінності" / BIHUS.Info

Племінниця міністра юстиції України Павла Петренка Божена Клічук після його призначення стала власницею двох квартир у елітних житлових комплексах на Печерську і автомобіля Lexus NX200.

Про це йдеться у розслідуванні для телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”, пише BIHUS.Info.

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Ще три роки тому Божена Клічук, племінниця міністра юстиції, придбала активи, нинішня ринкова вартість яких – приблизно 7 мільйонів гривень, хоча власних доходів на подібні придбання у неї не було. Адже на той час дівчина була студенткою і працювала лише молодшим економістом та помічником бухгалтера.

Божена Клічук
Племінниця міністра юстиції України Божена Клічук

Наразі стало відомо, що обидві квартири дівчина придбала у 2015 році. Це двокімнатні апартаменти 85 квадратних метрів у київському ЖК “Панорама” на вулиці Євгена Коновальця, 44А. Аналогічні квартири нині коштують близько 3,5 мільйонів гривень. А також двокімнатна квартира у 65 квадратів в будинку по вулиці Євгена Коновальця, 36-В, їхня орієнтовна вартість нині – 2,5 мільйони гривень. Попри те, в жодній з двох записаних на неї квартир дівчина не мешкає, вона проживає в третій, маминій, – на бульварі Шевченка.

Квартири Божени Клічук
Апартаменти Божени Клічук

Матір Клічук – Оксана Петренко – раніше входила до складу бізнесових структур свого брата – нинішнього міністра юстиції Павла Петренка. Проте, наразі вона працює викладачем в Чернівецькому національному університеті Федьковича. 

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Менш ніж за рік після двох дорогих покупок, у вересні 2016-го, студентка стала власницею нового престижного автомобіля Lexus NX200. В автосалоні такий коштує більше мільйона гривень. Офіційні сукупні доходи батьків за останні два з половиною роки не дозволили б придбати навіть автомобіль Lexus. За словами самої Божени Клічук, їй допомагала вся родина.

Lexus, зареєстрований на Божену Клічук
Lexus, зареєстрований на Божену Клічук

Мати Божени повідомила одразу декілька версій походження майна доньки: подарунок бабусі, спадок від дідуся, який помер 10 років тому, і допомога від дядька-підприємця за батьковою лінією – Романа Клічука. Сам Роман Клічук в коментарі програмі “Наші гроші з Денисом Бігусом” повідомив, що допомагає племінниці фінансово з навчанням та подорожами, але не сумами, яких вистачило б на нерухомість та авто.

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Міністр юстиції Павло Петренко також спростував свою участь в придбаннях племінниці. При цьому він підтвердив, що у травні мав спільний відпочинок з нею у Туреччині і сплатив за нього.

Міністр юстиції України Павло Петренко
Міністр юстиції України Павло Петренко

Відповідно до електронної декларації Петренка, він не має власного житла, а мешкає в орендованому, і володіє 11-річним Volkswagen Golf, але при цьому користується орендованою Toyota. Також Петренко має солідні суми в готівці та на банківських рахунках.

Повний випуск розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.

Теги: Новини політики Новини України Павло Петренко Міністерство юстиції е-декларування Корупція
Джерело: 24 Канал
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