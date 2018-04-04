Міністр Петренко пригрозив криміналом та санкціями тим, хто не виплачує зарплати
Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що керівникам підприємств, які не гаситимуть борги із заробітної плати працівникам, загрожує кримінальна відповідальність.
Про це міністр написав у Twitter.
"В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на сході та півдні України", – зазначив Петренко.
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"Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів", – додав глава Мін’юсту.
Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів – близько 350 мільйонів гривень. Загалом, враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це близько 2 мільярдів гривень,
– заявив Петренко.
Водночас міністр наголосив, що "немає різниці, хто є боржником".
"Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій", – заявив глава Мін’юсту.
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