Министр Петренко пригрозил криминалом и санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что руководителям предприятий, которые не гасят долги по заработной плате работникам, грозит уголовная ответственность.

Об этом министр написал в Twitter.

"В Украине около 16 тысяч предприятий имеют задолженности по зарплате. Самые большие долги – на востоке и юге Украины", – отметил Петренко.

Читайте также: В Минюсте объяснили, что делать, если не начисляют зарплату

"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов", – добавил глава Минюста.

Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 миллионов гривен. В общем, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 миллиардов гривен,

– заявил Петренко.

В то же время министр подчеркнул, что "нет разницы, кто является должником".

"Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы – это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов – будем передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций", – заявил глава Минюста.

Читайте также: В Украине выросла средняя зарплата, – Госстат

В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України.



Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО #МінЮст — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 квітня 2018 р.

Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн.



Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 квітня 2018 р.