Министр Петренко пригрозил криминалом и санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что руководителям предприятий, которые не гасят долги по заработной плате работникам, грозит уголовная ответственность.
Об этом министр написал в Twitter.
"В Украине около 16 тысяч предприятий имеют задолженности по зарплате. Самые большие долги – на востоке и юге Украины", – отметил Петренко.
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"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов", – добавил глава Минюста.
Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 миллионов гривен. В общем, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 миллиардов гривен,
– заявил Петренко.
В то же время министр подчеркнул, что "нет разницы, кто является должником".
"Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы – это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов – будем передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций", – заявил глава Минюста.
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