В Украине выросла средняя зарплата, – Госстат

Средняя номинальная заработная плата в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 26,1% и составляет 7828 гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7828 гривен, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 гривен). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1, 5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) – на 26,1%", – говорится в сообщении.

При этом, реальная заработная плата в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 10,5%, а по сравнению с января 2018 года – на 0,6%.

Напомним, Украина заняла третье место в ТОП-10 стран, в которых в этом году будет наблюдаться наибольший рост реальных зарплат.