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В Україні зросла середня зарплата, – Держстат

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В Україні зросла середня заробітна плата
В Україні зросла середня заробітна плата / Фото з відкритих джерел

Середня номінальна заробітна плата в Україні в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року збільшилась на 26,1% і становить 7828 гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2018 року становила 7 828 гривень, що у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3 723 гривень). Порівняно із січнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2017 року) – на 26,1%", – йдеться у повідомленні.

При цьому, реальна заробітна плата у лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року збільшилася на 10,5%, а порівняно з січнем 2018 року – на 0,6%.

Нагадаємо, Україна посіла третє місце в ТОП-10 країн, в яких цього року буде спостерігатися найбільше зростання реальних зарплат.

Теги: Новини України Гроші Мінімальна зарплата
Джерело: 24 Канал
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