В Україні запрацювала "дошка ганьби" з підприємствами, які боргують зарплати

Міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду 16 травня заявив, що профільне Міністерство запустило відкритий електронний реєстр підприємств-боржників зарплати. До реєстру увійшли підприємства як державної, так і корпоративної форм власності.

Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

"Кожен охочий зможе без будь-яких перешкод через портал erb.minjust.gov.ua перевірити, чи сплачує конкретне підприємство зарплату своїм працівникам. Особливо актуальною ця інформація може бути для бізнесменів для прийняття правильного рішення, чи варто мати справу з тим чи іншим контрагентом", – зазначив Петренко.

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Він додав, що в кожному регіоні опубліковано місцеву #ДошкуГаньби злісних неплатників заробітної плати.

До слова, раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що керівникам підприємств, які не гаситимуть борги із заробітної плати працівникам, загрожує кримінальна відповідальність.