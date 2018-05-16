В Украине заработала "доска позора" с предприятиями, которые задолжали зарплаты
Министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства 16 мая заявил, что профильное Министерство запустило открытый электронный реестр предприятий-должников зарплаты. В реестр вошли предприятия как государственной, так и корпоративной форм собственности.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
"Каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов для принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом", – отметил Петренко.
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Он добавил, что в каждом регионе опубликована местная # ДошкаГаньбы злостных неплательщиков заработной платы.
К слову, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что руководителям предприятий, которые не будут гасить долги по заработной плате работникам, грозит уголовная ответственность.
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