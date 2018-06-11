Як темпи збагачення відповідають реформам Мін'юсту

У деклараціях пана міністра зростали цифри, але дуже неквапливо. Абсолютно невідповідно обсягам розповідей у міністерстві. "Наші гроші" знайшли ту людину, темпи збагачення якої відповідають темпам реформам у Мін'юсті. Нею виявилася 20-річна студентка, племінниця міністра. Версій звідки у дівчини все – дуже багато і вони дуже смішні.

Травневі свята міністр юстиції Павло Петренко провів у Тереччині. Був там не сам, а з рідними, відпочинок яких сам оплатив.

У мене є доходи, аби оплати відпочинок свій та своїх близьких у такому розмірі. Тому тут немає жодних проблем,

– наголосив Павло Петренко.

На відео з відпочинку зафіксовані супутниці міністра, ймовірніше, його сестра Оксана Петренко та її донька, племінниця міністра – Божена Клічук. У відповідні дати племінниця регулярно постила світлини з відпочинку у Instagram. У цій історії найцікавішим є не сам відпочинок, а 20-річна студентка, яка стала власницею низки люксових активів. Придбані вони були вже після того, як Павло Петренко став міністром юстиції.

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На вулиці Євгена Коновальця, у Печерському районі Києва у елітному спектрі новобудов, власницею нової двокімнатної квартири стала Божена Клічук, вартість якої стартує на аналогічні апартаменти від 2,5 мільйонів гривень. За 2 місяці у студентки з’явилася ще одна квартира, ще більшої площі, майже поруч з попередньою. Середня ціна на подібні квартири – 3,5 мільйона гривень.



Власниця квартири Божена Клічук

Менш ніж за рік, Божена Клічук доповнює образ київської мільйонерки новеньким кросовером, який у автосалоні коштує понад 1 мільйон гривень.



Авто Божени Клічук

Загалом, за 11 місяців студентка скупилася приблизно на 7 мільйонів. У жодній з квартир, які записані на Божену, вона не живе. Сусіди дівчину знають тільки як власницю, а не сусідку.

А живе племінниця міністра у зовсім іншій квартирі, третій за рахунком. І вона не її, а мамина.

Одну квартиру їй бабуся подарувала. А друга квартира – це, напевно, теж якийсь подарунок чи що. Вона дівчинка, ви розумієте? – мати Божени,

– резюмувала мати Божени.

Детальніше про студентку, яка має все – дивіться у програмі.