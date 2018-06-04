Бюджетні мандарини: чому депутат "кіпішував" у кабінеті Холодницього

Нардеп Георгій Логвинський розпитував спецпрокурора Назара Холодницького про закриття провадження. За версією детективів НАБУ, вони обговорювали кримінальну справу щодо компанії "Золотий мандарин ойл". Нардеп спростовує свою причетність до цієї фірми. Натомість журналісти з’ясували, що з діяльністю компанії пов’язане найближче оточення Логвинського.

Посмішка від феміди для народного депутата: на весні всі мали можливість послухати записи зроблені у кабінеті головного Антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Це були записи зроблені детективами Антикорупційного бюро на секретний диктофон схований в акваріумі. Ця історія наробила багато галасу, але у ньому є цікавий один епізод.

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На ньому депутат обговорює з Антикорупційним прокуром обставини кримінальної справи. Ця справа розпочата за схемою, в якій держава з бюджету закрила борги Ахметова перед приватною компанією, до якої наш депутат "не має жодного відношення".

Прослуховуючи записи, зі слів депутата Георгія Логвинського, який перебував у кабінеті Холодницьгого, зрозуміло, що йдеться про закриття якоїсь справи. Після публікації аудіозаписів, детективи НАБУ обшукали квартиру, в якій мешкає брат Логвинського – Ігор. Обшукали саме по тій справі, яку обговорювали у кабінеті – справа "Золотого Мандарину".



Георгій Логвинський

В чому ж питання? Компанія "Золотий Мандарин" 10 років тому займалася пальним, тоді ж як бізнес – померла, але як актив залишалася цікавою. Тому що 55 мільйонів гривень за пальне цій фірмі заборгувало "Київенерго".

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У провадженні НАБУ фірма опинилася через те, що у 2016 році "Золотий Мандарин" повернув собі дуже старий борг, але не з коштів "Київенерго", а з бюджету. Компанія уклала мирову угоду з Мін'юстом. На ній отримав рішення Європейського суду з прав людини, за рішенням – отримав бюджетні кошти. Ці обставини нині і розслідує НАБУ.

НАБУ розпочало слідство у червні 2017 року. Спочатку прийшло з обшуками у Мін'юст. Приватна компанія "Золотий Мандарин" передала на зберігання "Київенерго" – 75 тисяч тонн мазуту, і поки пальне зберігалося на складах енергетичної компанії, за документами – його поділили.

Більше деталей кримінальної справи – дивіться у програмі.